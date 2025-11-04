Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Video Pillole

Giorno dell’unità nazionale, Fontana al Sacrario militare di Redipuglia

GORIZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato oggi alla cerimonia della resa degli onori ai caduti al Sacrario militare di Redipuglia (Go) in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle Forze armate. Dopo la resa degli onori, il Presidente Fontana ha percorso la via eroica fino al sacello del Duca d’Aosta, dove è stata deposta una corona d’alloro ed è stato osservato un minuto di silenzio. Raggiungendo l’area delle cerimonie, Fontana ha quindi salutato le scolaresche presenti, rivolgendo loro l’invito a “studiare la storia”, e ha stretto la mano a Paola Del Din, 102 anni, medaglia d’oro al valore militare e portatrice della medaglia d’oro del fratello Renato, la quale ha poi letto la motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite Ignoto.

sat/mca1
(Fonte video: Camera dei Deputati)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...