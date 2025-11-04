Ultime News

Inchiesta Procura di Palermo, Romano “Sono tranquillo e a disposizione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione”. Lo afferma il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano. vbo/mca2
