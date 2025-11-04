Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Regione voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Video Pillole

Influenza, dai medici appello a vaccinarsi per proteggere i fragili

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’inverno e del calo delle temperature aumenta la preoccupazione per gli effetti dell’influenza stagionale, che dovrebbe raggiungere il picco del contagio nel periodo delle festività natalizie e dell’inizio del nuovo anno. La cosiddetta influenza australiana si annuncia particolarmente virulenta, con notevoli rischi per la salute dei cittadini, soprattutto gli anziani e i fragili. Da qui l’appello a vaccinarsi, rilanciato anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odondoiatri.

