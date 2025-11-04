Ultime News

4 Nov 2025 Violino "Hieronimus Amati 1690"
e 2 archetti rubati nei Paesi Bassi
4 Nov 2025 Chiara Ferragni in tribunale: scelto
il rito abbreviato per il Pandoro gate
4 Nov 2025 Medici di medicina generale
in sciopero il 5 novembre
4 Nov 2025 Imprese attive a quota 24.749
Un 2024 in sostanziale tenuta
4 Nov 2025 Risparmiatori traditi, novità su
fallimento Fwu Life Insurance
Nazionali

Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People

(Adnkronos) – È Jonathan Bailey l’uomo più sexy del 2025 secondo People. Lo annuncia la rivista con la copertina e il servizio fotografico dedicato all’attore amato in ‘Bridgerton’, ‘Wicked’ e ‘Jurassic World – La rinascita’. “È un grandissimo onore. Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo”, ha detto Bailey a People che ogni anno, da 40 anni (il primo fu Mel Gibson nel 1985), assegna il riconoscimento di ‘Sexiest man alive” (letteralmente “uomo vivente più sexy”). 

La star inglese ‘eredita’ il titolo dal collega statunitense John Krasinski. Prima di lui, tra gli altri, si sono aggiudicati il riconoscimento Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law, Richard Gere, Harrison Ford, Patrick Dempsey, Chris Evans, Chris Hemsworth e George Clooney.  

“Mi sento incredibilmente fortunato. La vita – ha dichiarato Bailey – è un viaggio per tutti, non importa chi sei o da dove vieni. L’importante è assicurarsi, durante il viaggio, di guardare a destra e a sinistra e assicurarsi che tutti stiano bene. E dare loro il ‘cinque’ lungo il percorso, se ne hanno bisogno”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...