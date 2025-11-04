Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Malandrino “Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico: dal 2008 sosteniamo una manifestazione che valorizza il rapporto tra sport, arte, cultura e ambiente in uno dei centri storici più belli del mondo. La corsa attira famiglie e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici; tanti nostri colleghi partecipano e, nella ‘gara nella gara interna’, consegniamo un trofeo dedicato a due colleghi appassionati che non ci sono più, Maurizio Fragale e Giuseppe Battaglia”. Lo ha affermato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine della presentazione di una mostra fotografica che racconta la Maratona di Palermo 2014-2024.

