Ultime News

4 Nov 2025 Sala Azzurra di Palazzo Comunale,
rivisitati gli arredi
4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
Video Pillole

Mattarella ad Ancona per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

ANCONA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Ancona alla cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta al Porto antico. All’evento hanno partecipato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, oltre a rappresentanze scolastiche e associative.

ads/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...