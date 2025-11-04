Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Mostra di presepi nel Refettorio Chiesa di San Pietro a Cremona (ingresso da via Gaetano Cesari 18), giunta alla sua quattordicesima edizione. Appuntamento dal 6 dicembre 2025 all’ 11 gennaio 2026. Gli orari sono da lunedì al sabato 8:00-18:00 poi appuntamenti speciali per le feste con orari differenti:

Sabato 15:00-18:00

Festivi 10:00-12:00 / 15:00-18:00

Natale, Capodanno 15:30-18:00

A questi si aggiunge l’esposizione in Sala dei Decurioni di Palazzo Comunale, visitabile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 (ingresso da piazza Stradivari, 7). Per visite fuori orario per gruppi o scuole info cell. 346 3091505

cremona.presepi@libero.it

L’Associazione italiana Amici del Presepio cerca di incrementare e diffondere il presepio, creando fra i suoi associati vincoli di fraternità e di collaborazione.

Inoltre eleva e promuove tecnicamente ed artisticamente la costruzione del presepio organizzando corsi di tecnica presepistica divulgando l’attività degli artisti e degli artigiani presepisti dell’associazione.

