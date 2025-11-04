Ultime News

4 Nov 2025 Ats Valpadana e Cupla: sottoscritto
il protocollo d'intesa
4 Nov 2025 Mostra dei Presepi dal 6 dicembre:
date e orari di apertura
4 Nov 2025 Rinnovo CCRL Lombardia: welfare
senza costi di gestione per le imprese
4 Nov 2025 La Musica del Monteverdi
nel ridotto del Ponchielli
4 Nov 2025 In Piazza Roma la Festa
delle Forze Armate
Cronaca

Mostra dei Presepi dal 6 dicembre:
date e orari di apertura

La mostra dei presepi 2024

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Mostra di presepi nel Refettorio Chiesa di San Pietro a Cremona (ingresso da via Gaetano Cesari 18), giunta alla sua quattordicesima edizione. Appuntamento dal 6 dicembre 2025 all’ 11 gennaio 2026. Gli orari sono da lunedì al sabato 8:00-18:00 poi appuntamenti speciali per le feste con orari differenti:

Sabato 15:00-18:00
Festivi 10:00-12:00 / 15:00-18:00
Natale, Capodanno 15:30-18:00

A questi si aggiunge l’esposizione in Sala dei Decurioni di Palazzo Comunale, visitabile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 (ingresso da piazza Stradivari, 7). Per visite fuori orario per gruppi o scuole info cell. 346 3091505
cremona.presepi@libero.it

L’Associazione italiana Amici del Presepio cerca di incrementare e diffondere il presepio, creando fra i suoi associati vincoli di fraternità e di collaborazione.
Inoltre eleva e promuove tecnicamente ed artisticamente la costruzione del presepio organizzando corsi di tecnica presepistica divulgando l’attività degli artisti e degli artigiani presepisti dell’associazione.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...