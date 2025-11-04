Mostra su Maratona Palermo, Mineo “CRAL UniCredit punto d’incontro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo spazio vuole essere punto d’incontro tra soci, dipendenti, ex dipendenti e cittadinanza, un luogo fruibile dove le foto raccontano maratoneti e città, non solo colleghi e soci”. Lo ha dichiarato Salvatore Mineo, presidente del nuovo CRAL UniCredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, a margine della presentazione di una mostra fotografica che racconta la Maratona di Palermo 2014-2024.

xd6/pc/mca1