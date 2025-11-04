Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Video Pillole

Mostra su Maratona Palermo, Mineo “CRAL UniCredit punto d’incontro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo spazio vuole essere punto d’incontro tra soci, dipendenti, ex dipendenti e cittadinanza, un luogo fruibile dove le foto raccontano maratoneti e città, non solo colleghi e soci”. Lo ha dichiarato Salvatore Mineo, presidente del nuovo CRAL UniCredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, a margine della presentazione di una mostra fotografica che racconta la Maratona di Palermo 2014-2024.

