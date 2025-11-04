Ultime News

4 Nov 2025 Incidente sul ponte di Po, lunghe
code tra Cremona e Castelvetro
4 Nov 2025 Torriani, torna il Rito Civile
Antiviolenza di Genere
4 Nov 2025 Vuole i soldi per le macchinette
Botte ai genitori e alla sorellina
3 Nov 2025 Autisti sempre più anziani
nasce l'accademia di formazione
3 Nov 2025 Corpi senza nome: gli "identikit"
dei casi in provincia di Cremona
Nazionali

Nepal, Farnesina: morti i due italiani dispersi sul massiccio del Manaslu. Altri 6-7 connazionali mancano all’appello

(Adnkronos) – Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo riferisce la Farnesina. I due erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu.  

Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con due alpinisti italiani, Caputo e Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali, fa sapere la Farnesina in una nota.  

I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m.s.l.m.). Altri 5-6 connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. 

Il consolato riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...