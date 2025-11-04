Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Nazionali

Paolini ko con Gauff, l’azzurra eliminata dalle Wta Finals

(Adnkronos) – Seconda partita e seconda sconfitta per Jasmine Paolini che esce di scena dalle Wta Finals di Riad (cemento, indoor, montepremi 15,5 milioni di euro). L’azzurra, numero 8 del mondo, cede alla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 20 minuti. Paolini tornerà in campo in singolare giovedì contro l’altra statunitense Jessica Pegula, numero 5 del mondo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...