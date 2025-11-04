Ultime News

4 Nov 2025 Violino "Hieronimus Amati 1690"
e 2 archetti rubati nei Paesi Bassi
4 Nov 2025 Chiara Ferragni in tribunale: scelto
il rito abbreviato per il Pandoro gate
4 Nov 2025 Medici di medicina generale
in sciopero il 5 novembre
4 Nov 2025 Imprese attive a quota 24.749
Un 2024 in sostanziale tenuta
4 Nov 2025 Risparmiatori traditi, novità su
fallimento Fwu Life Insurance
Nazionali

Sostenibilità, Dimensione Ambiente a Ecomondo con i dialoghi sull’economia circolare

(Adnkronos) – Il Gruppo Dimensione Ambiente sarà presente a Ecomondo 2025, in programma dal 4 al 7 novembre a Rimini, con uno stand dedicato (Padiglione C1 / Stand 210-109) e un ricco calendario di appuntamenti. 

La giornata del 6 novembre sarà interamente dedicata a una serie di dialoghi 1:1 moderati da Paolo Ghezzi, ingegnere civile esperto in ambiente e gestione rifiuti, amministratore delegato di Getas Petrogeo e responsabile scientifico e docente del Master in Economia Circolare della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con protagonisti del mondo dei rifiuti e dell’economia circolare, per esplorare temi attuali e prospettive future del settore.  

“Con questi incontri – spiega Umberto Cucchetti, General Manager del Gruppo Dimensione Ambiente – vogliamo offrire un’occasione di confronto diretta con alcune tra le voci più autorevoli del settore. La gestione dei rifiuti è oggi un terreno complesso, fonte tanto di urgenza ambientale in alcuni casi, quanto di innovazione virtuosa e di eccellenza in altri. Al tempo stesso deve essere il terreno in cui sperimentare una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini”. 

