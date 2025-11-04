Video Pillole
Tg Economia – 4/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Auto, mercato debole a ottobre
– Trasporto aereo, passeggeri in aumento in tutto il mondo
– Il Mediterraneo al centro del Women Economic Forum 2025
– Salari e inflazione, serve un’accelerazione sui contratti di lavoro
sat/azn
– Auto, mercato debole a ottobre
– Trasporto aereo, passeggeri in aumento in tutto il mondo
– Il Mediterraneo al centro del Women Economic Forum 2025
– Salari e inflazione, serve un’accelerazione sui contratti di lavoro
sat/azn
© Riproduzione riservata