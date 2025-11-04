Video Pillole
Tg News – 4/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Confessa omicida imprenditore nel Torinese
– Domani a Roma lutto per morte operaio Torre dei Conti
– Chiesti arresti domiciliari per Cuffaro e Romano
– Cinque italiani tra i nove morti sulle vette del Nepal
– Coloni assaltano moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme
– Crosetto: “Italia impegnata per tregua anche in Ucraina”
– E’ morto il vignettista Giorgio Forattini
– Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica
– Previsioni 3BMeteo 5 Novembre
