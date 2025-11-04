Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Video Pillole

Tg Sport – 4/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ora è ufficiale, esonerato Stefano Pioli a Firenze
– Il Genoa si risveglia a Sassuolo, Lazio cinica e vincente
– La Ducati ufficiale verso Portimao con Bulega in pista
– Atp Finals, Torino apre le porte alla grande sfida Sinner-Alcaraz
– Milano-Cortina, Malagò “C’è la certezza di fare una cosa bellissima”
