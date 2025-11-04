Video Pillole
Tg Sport – 4/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ora è ufficiale, esonerato Stefano Pioli a Firenze
– Il Genoa si risveglia a Sassuolo, Lazio cinica e vincente
– La Ducati ufficiale verso Portimao con Bulega in pista
– Atp Finals, Torino apre le porte alla grande sfida Sinner-Alcaraz
– Milano-Cortina, Malagò “C’è la certezza di fare una cosa bellissima”
