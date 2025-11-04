Video Pillole
Tg Università – 4/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La danza come linguaggio universale, Roberto Bolle laureato ad honorem a Firenze
– Semestre aperto di Medicina, ecco le linee guida per gli esami
– Piano Mattei, dal ministero 1 milione a 4 progetti congiunti Italia-Africa
fsc/gsl
