4 Nov 2025 Sala Azzurra di Palazzo Comunale,
rivisitati gli arredi
4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
Tg Università – 4/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La danza come linguaggio universale, Roberto Bolle laureato ad honorem a Firenze
– Semestre aperto di Medicina, ecco le linee guida per gli esami
– Piano Mattei, dal ministero 1 milione a 4 progetti congiunti Italia-Africa
