4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Lombardia voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica

RIMINI (ITALPRESS) – Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica. Alla Fiera di Rimini ha preso il via la 28esima edizione dell’evento, organizzato da Italian Exhibition Group e punto di riferimento in Europa e nell’area del Mediterraneo per la green, blue e circular economy. Per quattro giorni oltre 1.700 gli espositori presenti, di cui il 18% esteri, 380 hosted buyer da 66 Paesi, più di 30 delegazioni ufficiali e circa 90 associazioni internazionali di settore.

