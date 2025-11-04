Trasporto aereo, passeggeri in aumento in tutto il mondo





ROMA (ITALPRESS) – Cresce la domanda globale di trasporto aereo. Secondo i dati pubblicati dalla IATA, l’associazione internazionale del settore, l’indice passeggeri per chilometro è aumentato a settembre del 3,6% su base annua. La capacità totale, misurata in posti per chilometro disponibili, è aumentata del 3,7%. Il tasso di riempimento dei velivoli è sostanzialmente stabile all’83,4%. La domanda internazionale è aumentata del 5,1% rispetto a settembre 2024, quella interna dello 0,9. L’espansione della capacità ha leggermente superato la crescita della domanda. I coefficienti di carico, tuttavia, sono rimasti molto elevati. Dagli orari dei voli di novembre emerge un’espansione del 3% rispetto all’anno precedente. Le compagnie aeree si stanno preparando a una crescita continua fino alle festività natalizie di fine anno, nonostante gravi limitazioni dovute a problemi irrisolti nella catena di approvvigionamento.

