4 Nov 2025 Sala Azzurra di Palazzo Comunale,
rivisitati gli arredi
4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
Welfare, Gigliotti “Dobbiamo trattenere i nostri giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi emerge una situazione del Paese abbastanza complicata, dove c’è quasi uno scontro tra generazioni. Noi siamo un popolo di anziani, non nascono bambini, questo comporta un grande problema di equilibrio, di welfare, abbiamo il problema di trattenere le nuove generazioni. Dobbiamo trovare il modo per far sì che i nostri giovani non vadano all’estero, trattenerli è un valore aggiunto”. Lo ha detto Giovanna Gigliotti, amministratore delegato UniSalute e Deputy Insurance, intervenendo al Welfare Italia Forum 2025.

