Welfare, Gigliotti “Dobbiamo trattenere i nostri giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi emerge una situazione del Paese abbastanza complicata, dove c’è quasi uno scontro tra generazioni. Noi siamo un popolo di anziani, non nascono bambini, questo comporta un grande problema di equilibrio, di welfare, abbiamo il problema di trattenere le nuove generazioni. Dobbiamo trovare il modo per far sì che i nostri giovani non vadano all’estero, trattenerli è un valore aggiunto”. Lo ha detto Giovanna Gigliotti, amministratore delegato UniSalute e Deputy Insurance, intervenendo al Welfare Italia Forum 2025.

xc3/ads/mca1