WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell’invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata nelle segnalazioni di disservizi. I problemi non sono limitati al nostro paese ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano numerosi paesi: dalla Spagna alla Germania, dagli Stati Uniti al Brasile. 

La situazione, attorno alle 16.20, inizia a tornare alla normalità a giudicare dalla flessione della curva delle segnalazioni. 

