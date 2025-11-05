Ultime News

5 Nov 2025 Al Monteverdi presentazione
del libro di Paolo Feroldi
5 Nov 2025 ZLS in Finanziaria: "Il Comune
sia all’altezza dell'occasione"
5 Nov 2025 Società per gestione porto Cremona:
nuovo emendamento del Pd
5 Nov 2025 Redditi parlamentari cremonesi
Conferma: è Ancorotti il più ricco
5 Nov 2025 Agropolis, concerto del Paulli
in ricordo del dottor Romanini
Video Pillole

A New York si apre l’era Mamdani, dai giovani grandi speranze

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte della vittoria elettorale di Zohran Mamdani, abbiamo visitato i bar di Park Slope, a Brooklyn, trasformati in piccoli osservatori della storia. Abbiamo posto domande a giovani e meno giovani, newyorkesi di nascita o d’adozione, che hanno celebrato con entusiasmo l’elezione del primo sindaco musulmano e socialista di New York City, simbolo di una generazione che chiede giustizia sociale, case accessibili e una politica più vicina alla gente. Le voci raccolte raccontano un sentimento comune: “speranza”. Speranza in un cambiamento concreto dopo anni di disillusione e disuguaglianze crescenti.

xo9/sat/gtr/azn
(video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...