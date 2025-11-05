Ultime News

5 Nov 2025 Al Monteverdi presentazione
del libro di Paolo Feroldi
5 Nov 2025 ZLS in Finanziaria: "Il Comune
sia all’altezza dell'occasione"
5 Nov 2025 Società per gestione porto Cremona:
nuovo emendamento del Pd
5 Nov 2025 Redditi parlamentari cremonesi
Conferma: è Ancorotti il più ricco
5 Nov 2025 Agropolis, concerto del Paulli
in ricordo del dottor Romanini
Video Pillole

Agrifood Magazine – 5/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Incontro tra il ministro Lollobrigida e il commissario europeo Sefcovic
– La filiera della birra vale 10 miliardi l’anno
– Mozzarella di bufala, sul web è simbolo di benessere e felicità
– Social e AI protagonisti tra i fornelli degli italiani
mgg/gtr/col

