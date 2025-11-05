Ultime News

5 Nov 2025 I preziosi documenti del Legato
Grandi in mostra in Biblioteca
5 Nov 2025 Nuovo "Bonus mamme",
ecco come funziona
5 Nov 2025 “I Gioielli Sotto Casa”:
alla scoperta di Campione d’Italia
5 Nov 2025 19 franchi tiratori in Regione
Sale la tensione tra FDI e FI-Lega
5 Nov 2025 Dramma alla Stradivari: 70enne
muore mentre si allena in palestra
Almasri arrestato a Tripoli: “Torturò detenuti causando la morte di uno di loro”

(Adnkronos) – Osama Al-Masri è stato arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, a Tripoli su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo ha reso noto Libya 24 sul suo account di ‘X’.  

La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l’accusa di aver torturato detenuti e di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli. 

Era ricercato dalla Corte penale internazionale.  

