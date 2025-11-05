Ultime News

Cronaca

Auricchio: "Riduzione delle
imprese ormai consolidata"

Il servizio di Eleonora Busi

“Parlando del bel progetto Cremona allo Specchio (QUI LA SEZIONE DEDICATA) posso soltanto sottolineare che la tendenza alla riduzione delle imprese è ormai consolidata, dal mondo agricolo in avanti”. Così Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona Mantova e Pavia e di Unioncamere Lombardia. Un trend che dunque ormai si sta consolidando, con delle precisazioni.

Continua infatti Auricchio: “La consistenza della manodopera testimonia la vitalità delle imprese, che in questo modo assumono dimensioni più grandi”.

E ancora, a proposito della ricerca: “Credo che Cremona allo Specchio sia un lavoro assolutamente significativo e degno di nota per fotografare la nostra provincia”.

