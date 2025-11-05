“Parlando del bel progetto Cremona allo Specchio (QUI LA SEZIONE DEDICATA) posso soltanto sottolineare che la tendenza alla riduzione delle imprese è ormai consolidata, dal mondo agricolo in avanti”. Così Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona Mantova e Pavia e di Unioncamere Lombardia. Un trend che dunque ormai si sta consolidando, con delle precisazioni.

Continua infatti Auricchio: “La consistenza della manodopera testimonia la vitalità delle imprese, che in questo modo assumono dimensioni più grandi”.

E ancora, a proposito della ricerca: “Credo che Cremona allo Specchio sia un lavoro assolutamente significativo e degno di nota per fotografare la nostra provincia”.

Clicca qui per dati e tabelle relativi ad economia e lavoro

Clicca qui per la sezione dedicata CREMONA ALLO SPECCHIO 2025

© Riproduzione riservata