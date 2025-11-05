Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 5/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Una famiglia sottosopra” con Luca Argentero e Valetina Lodovini
– “Anemone, il ritorno” di Daniel Day- Lewis
– “Fuori la verità” con Claudia Gerini e Claudio Amendola
– “La divina di Francia – Sarah Bernhardt” di Guillaume Nicloux
