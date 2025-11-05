Colonnello Sobrà “Tutelare la legalità economica e le imprese oneste”





PALERMO (ITALPRESS) – “Questo appuntamento fa parte di una serie di incontri che si sono tenuti e si terranno sull’intero territorio nazionale perché il Comando Generale della Guardia di Finanza ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili proprio al fine di incrementare la compliance e di creare un rapporto sempre più stretto e sinergico tra i vari attori istituzionali chiamati ad ottemperare ai presidi e a tutelare i presidi dell’antiriciclaggio, tutelare la legalità economica e le imprese oneste rispetto ai tentativi di infiltrazione della criminalità”. Così il colonnello Massimo Sobrà del Centro di Addestramento della Guardia di Finanza di Palermo a margine dell’incontro dal titolo “Le attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”, presso la sede della Camera di Commercio Palermo Enna. xd6/vbo/mca3

