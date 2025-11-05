Ultime News

5 Nov 2025 Al Monteverdi presentazione
del libro di Paolo Feroldi
5 Nov 2025 ZLS in Finanziaria: "Il Comune
sia all’altezza dell'occasione"
5 Nov 2025 Società per gestione porto Cremona:
nuovo emendamento del Pd
5 Nov 2025 Redditi parlamentari cremonesi
Conferma: è Ancorotti il più ricco
5 Nov 2025 Agropolis, concerto del Paulli
in ricordo del dottor Romanini
Video Pillole

Eicma, Bozzetti “Straordinario successo”

MILANO (ITALPRESS) – “Eicma rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti che abbiamo a Milano, leader nel settore delle due ruote. Vedere stand affollati di giovani dà grande gioia. Eicma non è solo un’esposizione di moto ma un luogo dove si svolgono eventi che richiamano appassionati delle due ruote da tutto il mondo. So che la biglietteria ha già aumentato del 20% rispetto all’anno scorso, quindi uno straordinario successo”. Lo ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano a margine dell’inaugurazione dell’82^ Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

col/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...