Ultime News

5 Nov 2025 I preziosi documenti del Legato
Grandi in mostra in Biblioteca
5 Nov 2025 Nuovo "Bonus mamme",
ecco come funziona
5 Nov 2025 “I Gioielli Sotto Casa”:
alla scoperta di Campione d’Italia
5 Nov 2025 19 franchi tiratori in Regione
Sale la tensione tra FDI e FI-Lega
5 Nov 2025 Dramma alla Stradivari: 70enne
muore mentre si allena in palestra
Video Pillole

Eicma, Fontana “Manifestazione importante su comparto in crescita”

MILANO (ITALPRESS) – “Una manifestazione importante sia perché rappresenta un comparto in crescita, anche quest’anno abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni e sia perché comunque nelle fiere noi crediamo, abbiamo sempre molto investito, stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende possibile, anche quelle piccole e medie. Le fiere sono una vetrina del Made in Italy, sono un bacino di grandi innovazioni. Ci crediamo e siamo contenti di questa manifestazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dell’82^ Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

col/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...