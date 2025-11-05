Ultime News

5 Nov 2025 I preziosi documenti del Legato
Grandi in mostra in Biblioteca
5 Nov 2025 Nuovo "Bonus mamme",
ecco come funziona
5 Nov 2025 “I Gioielli Sotto Casa”:
alla scoperta di Campione d’Italia
5 Nov 2025 19 franchi tiratori in Regione
Sale la tensione tra FDI e FI-Lega
5 Nov 2025 Dramma alla Stradivari: 70enne
muore mentre si allena in palestra
Eicma, Meda “Oltre 700 espositori da più di 50 Paesi”

MILANO (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo delle stime di crescita del pubblico, sappiamo già quelle degli espositori, gli espositori sono aumentati, siamo oltre 700 espositori da oltre 50 paesi. Per il pubblico in questo momento abbiamo una crescita che vediamo già nei numeri”. Lo ha detto Pietro Meda, Presidente Eicma, a margine dell’inaugurazione dell’82^ Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

