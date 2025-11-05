Ultime News

5 Nov 2025 Maxi rissa sul treno: 5 nei guai,
di cui 4 minori. Ferito un 21enne
5 Nov 2025 Manca sostegno economico: salta
la rassegna "Il filo dei Burattini"
5 Nov 2025 Musicologia, al via la XII edizione
di "Dal locale al globale"
5 Nov 2025 "Un filo di seta 2": ecco gli
appuntamenti della rassegna
5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
Nazionali

Emma Marrone costretta a letto: “Ho la labirintite”. Come sta la cantante

(Adnkronos) – Piccolo stop forzato per Emma Marrone. La cantante salentina ha raccontato ai follower di essere alle prese con una labirintite, un disturbo dell’orecchio interno che provoca vertigini, nausea e perdita di equilibrio. 

Con una storia Instagram, Emma si è mostrata a letto, con il volto coperto da una mano, accompagnando la foto con un messaggio ironico: “Scusate, sono a letto con la labirintite. È come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però volevo dirvi che se shazammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia”. 

Con la solita autoironia, l’artista ha rassicurato i fan, spiegando che si tratta solo di un imprevisto temporaneo e ha colto l’occasione per promuovere il suo ultimo brano ‘Brutta storia’. 

La labirintite si manifesta con vertigini intense, nausea, acufeni e difficoltà a mantenere la stabilità, spesso in seguito a un’infezione virale o batterica. I sintomi possono comparire all’improvviso e durare da pochi giorni a diverse settimane. La cantate ha lasciato però intendere che il recupero è già in corso.  

