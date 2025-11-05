Ultime News

5 Nov 2025 Maxi rissa sul treno: 5 nei guai,
di cui 4 minori. Ferito un 21enne
5 Nov 2025 Manca sostegno economico: salta
la rassegna "Il filo dei Burattini"
5 Nov 2025 Musicologia, al via la XII edizione
di "Dal locale al globale"
5 Nov 2025 "Un filo di seta 2": ecco gli
appuntamenti della rassegna
5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
Firmato contratto scuola, Anief vede segnale positivo e auspica nuove risorse

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato all’Aran il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-24 del comparto istruzione e ricerca che interessa 1 milione e 286 mila dipendenti, tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni. Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità. La richiesta dei firmatari è che si avviino subito le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027. L’Anief auspica che questa firma rappresenti uno stimolo per destinare risorse specifiche al personale scolastico.
