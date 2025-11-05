Ultime News

Mattarella visita la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025” al Vittoriano

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025. Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro”, allestita al Vittoriano in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il Capo dello Stato è stato accompagnato lungo il percorso espositivo da Tommaso Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, e da Edith Gabrielli, direttrice dell’Istituto VIVE e curatrice della mostra.

(Fonte video: Quirinale)

