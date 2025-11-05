Maxi rissa, ieri pomeriggio, in stazione a Cremona sul treno regionale delle 14,41 che era in attesa di partire con destinazione finale Treviglio. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati in cinque: quattro studenti minorenni, tutti di Soresina e tutti extracomunitari in attesa di cittadinanza, e un 21enne tunisino, vittima, ma anche parte attiva nel parapiglia che ha causato trenta minuti di ritardo alla partenza del convoglio. Il tunisino era seduto quando improvvisamente e senza motivo si è visto sferrare un calcio ad una gamba da quattro ragazzini. Evidentemente i minori cercavano solo una scusa per menare le mani.

Il 21enne si è alzato e loro lo hanno spinto sui sedili, prendendolo a calci e pugni. A quel punto il capotreno ha allertato la polizia ferroviaria, ma nel frattempo il gruppetto si era volatilizzato. Mentre gli agenti stavano effettuando gli accertamenti, è spuntato un testimone che ha riferito di aver visto tutto. Mentre la polizia lo stava sentendo, il 21enne, che aveva rifiutato le cure mediche, stava facendo a botte con due dei giovani che l’avevano aggredito poco prima. L’intervento immediato degli agenti della ferroviaria, coadiuvati dai colleghi della Questura, ha evitato che la situazione degenerasse.

Questa volta il tunisino, che perdeva sangue dal naso e dal labbro, si è fatto refertare sul posto dai medici del 118, ma ha di nuovo rifiutato il ricovero ed è stato accompagnato negli uffici della polfer. Nel frattempo il testimone ha indicato agli agenti altri due ragazzi coinvolti. Tutti sono stati identificati. Per i minori è stata inoltrata un’informativa alla procura competente di Brescia, mentre il 21enne, che nel secondo scontro avrebbe avuto parte attiva nella rissa, è stato denunciato alla procura di Cremona. Gli inquirenti, per capire con esattezza la dinamica dei fatti e i relativi coinvolgimenti, visioneranno le immagini delle telecamere.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata