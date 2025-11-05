Mercatino di Sant'Omobono nel
Quartiere Po: si rinnova la tradizione
Tutto pronto al Quartiere Po per la festa di sant’Omobono, giovedì 13 novembre, con una serie di iniziative organizzate dal Comitato di quartiere preseduto da Giampaola Costanzo, per grandi e piccoli.
Non solo bancarelle degli hobbisti in via Mincio e via Adda ma anche spazi dedicati ai più piccoli con maestre pronte a leggere fiabe e racconti ai bambini mentre i grandi hanno la possibilità di fare shopping anche in tema natalizio.
Soddisfatta la presidente Costanza che dichiara “che il numero delle bancarelle è in aumento rispetto allo scorso anno” ma anche la volontà di fatto di far diventare questo appuntamento -ormai tradizionale per i cremonesi- una vera e propria festa di quartiere. Mantenendo viva la tradizione del mercatino di Sant’Omobono che ogni anno attira centinaia di persone, cremonesi e non solo.