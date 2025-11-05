Tutto pronto al Quartiere Po per la festa di sant’Omobono, giovedì 13 novembre, con una serie di iniziative organizzate dal Comitato di quartiere preseduto da Giampaola Costanzo, per grandi e piccoli.

Non solo bancarelle degli hobbisti in via Mincio e via Adda ma anche spazi dedicati ai più piccoli con maestre pronte a leggere fiabe e racconti ai bambini mentre i grandi hanno la possibilità di fare shopping anche in tema natalizio.

Soddisfatta la presidente Costanza che dichiara “che il numero delle bancarelle è in aumento rispetto allo scorso anno” ma anche la volontà di fatto di far diventare questo appuntamento -ormai tradizionale per i cremonesi- una vera e propria festa di quartiere. Mantenendo viva la tradizione del mercatino di Sant’Omobono che ogni anno attira centinaia di persone, cremonesi e non solo.

