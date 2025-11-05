Ultime News

5 Nov 2025 I preziosi documenti del Legato
Grandi in mostra in Biblioteca
5 Nov 2025 Nuovo "Bonus mamme",
ecco come funziona
5 Nov 2025 “I Gioielli Sotto Casa”:
alla scoperta di Campione d’Italia
5 Nov 2025 19 franchi tiratori in Regione
Sale la tensione tra FDI e FI-Lega
5 Nov 2025 Dramma alla Stradivari: 70enne
muore mentre si allena in palestra
Video Pillole

Moto, Zoppas “Export vive momento difficile, lavoriamo a contromisure”

MILANO (ITALPRESS) – Nel 2025 l’export delle moto “non sta vivendo un momento bellissimo. Sta calando nei primi sette mesi poco meno del 10%, quindi è chiaro che è un momento difficile. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà negli ultimi mesi, ma anche mettere in campo delle contromisure”. Lo ha detto il presidente di ICE Matteo Zoppas a margine dell’inaugurazione di EICMA 2025.

