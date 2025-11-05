Moto, Zoppas “Export vive momento difficile, lavoriamo a contromisure”

MILANO (ITALPRESS) – Nel 2025 l’export delle moto “non sta vivendo un momento bellissimo. Sta calando nei primi sette mesi poco meno del 10%, quindi è chiaro che è un momento difficile. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà negli ultimi mesi, ma anche mettere in campo delle contromisure”. Lo ha detto il presidente di ICE Matteo Zoppas a margine dell’inaugurazione di EICMA 2025.

col/sat/mca2