Ultime News

5 Nov 2025 Maxi rissa sul treno: 5 nei guai,
di cui 4 minori. Ferito un 21enne
5 Nov 2025 Manca sostegno economico: salta
la rassegna "Il filo dei Burattini"
5 Nov 2025 Musicologia, al via la XII edizione
di "Dal locale al globale"
5 Nov 2025 "Un filo di seta 2": ecco gli
appuntamenti della rassegna
5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
Video Pillole

Nasce il Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi

MILANO (ITALPRESS) – Analizzare i diversi aspetti dell’economia del mare e monitorarne le dinamiche di sviluppo, per diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità legate a un settore in forte crescita a livello mondiale che può vedere l’Italia protagonista. E’ l’obiettivo del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management, presentato a Milano, con al centro ricerche sul capitale naturale blu e la mobilità sostenibile. Secondo l’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina l’evoluzione verso la mobilità sostenibile nel settore marittimo-portuale si realizza attraverso tecnologie innovative, strategie organizzative e politiche locali, fondamentali per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico.

f28/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...