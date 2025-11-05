Oltre 700 espositori per l’82^ edizione di Eicma

MILANO (ITALPRESS) – È stata inaugurata l’82esima edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Duemila marchi, 730 espositori e visitatori in crescita, per un evento sempre più globale. Il Made in Italy rappresenta il 30% del totale degli espositori, confermando il ruolo dell’Italia come primo Paese europeo per mercato e produzione motociclistica.

sat/azn