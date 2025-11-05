Ultime News

5 Nov 2025 Stradivari Festival, il 7 novembre
Richard Galliano all'Auditorium
5 Nov 2025 Impianti sportivi e incuria
Occhi puntati sul campo Lancetti
5 Nov 2025 Cioccolatini della Ricerca
Torna a Cremona l'iniziativa AIRC
5 Nov 2025 Mercatino di Sant'Omobono nel
Quartiere Po: si rinnova la tradizione
5 Nov 2025 Stazione e centro: controlli
della Polizia su 70 persone
Oltre 700 espositori per l’82^ edizione di Eicma

MILANO (ITALPRESS) – È stata inaugurata l’82esima edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Duemila marchi, 730 espositori e visitatori in crescita, per un evento sempre più globale. Il Made in Italy rappresenta il 30% del totale degli espositori, confermando il ruolo dell’Italia come primo Paese europeo per mercato e produzione motociclistica.

sat/azn

© Riproduzione riservata
