Ultime News

5 Nov 2025 Mercatino di Sant'Omobono nel
Quartiere Po: si rinnova la tradizione
5 Nov 2025 Stazione e centro: controlli
della Polizia su 70 persone
5 Nov 2025 Rubano rame a Cumignano
sul Naviglio: denunciati
5 Nov 2025 1300 euro di merce nel carrello
e cerca di uscire senza pagare
5 Nov 2025 Cocaina e hashish, immigrato
irregolare denunciato per spaccio
Video Pillole

Scambio elettorale politico-mafioso, 6 misure cautelari tra Bari e Foggia

BARI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari e del Servizio Centrale I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 6 persone. Tutte indagate, a vario titolo, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

tvi/mca3 Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...