Ultime News

5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
5 Nov 2025 Al Monteverdi presentazione
del libro di Paolo Feroldi
5 Nov 2025 ZLS in Finanziaria: "Il Comune
sia all’altezza dell'occasione"
5 Nov 2025 Società per gestione porto Cremona:
nuovo emendamento del Pd
5 Nov 2025 Redditi parlamentari cremonesi
Conferma: è Ancorotti il più ricco
Nazionali

Sciopero in Rai, all’ultimo minuto salta ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici

(Adnkronos) – La diretta di oggi di ‘È sempre mezzogiorno’ è saltata a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. In onda, al posto dell’episodio dello show culinario con Antonella Clerici, oggi 5 novembre è stata trasmessa una puntata ‘speciale’, un ‘best of’ di ricette già trasmesse. 

Slc Cgil Nazionale fa sapere che oltre a non essere stato possibile mandare in onda ‘È sempre Mezzogiorno’, a causa dello sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione è stata annullata anche ‘Buongiorno Regione’, trasmessa senza lo studio di Milano ‘Buongiorno Italia’, e sono saltati il Tg Sport mattutino e il Tg3 delle 12:00. “Sono gli effetti già tangibili dell’adesione massiccia allo sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione”m si legge sulla pagina Facebook del sindacato. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...