Tg Economia – 5/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A settembre in lieve calo le vendite al dettaglio
– Ue, con 44 accordi di libero scambio export più forte e diversificato
– Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
– Tassi, la Bce sceglie la prudenza
