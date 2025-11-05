Ultime News

5 Nov 2025 Maxi rissa sul treno: 5 nei guai,
di cui 4 minori. Ferito un 21enne
5 Nov 2025 Manca sostegno economico: salta
la rassegna "Il filo dei Burattini"
5 Nov 2025 Musicologia, al via la XII edizione
di "Dal locale al globale"
5 Nov 2025 "Un filo di seta 2": ecco gli
appuntamenti della rassegna
5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
Video Pillole

Tg Economia – 5/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A settembre in lieve calo le vendite al dettaglio
– Ue, con 44 accordi di libero scambio export più forte e diversificato
– Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
– Tassi, la Bce sceglie la prudenza
sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...