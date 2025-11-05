Tg News – 5/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Anziano travolto e ucciso da furgone pirata a Milano

– Almasri arrestato a Tripoli per omicidio e torture

– Francia, grida Allah Akbar e investe 5 persone

– Bufere e valanghe in Nepal, dispersi ancora 7 italiani

– Mamdani sindaco di New York, sfida a Trump

– In Italia il 10% dei cyberattacchi mondiali

– Firmato il rogito, San Siro passa a Inter e Milan

– Trump bis, un anno dopo l’America si interroga e si divide

– Previsioni 3BMeteo per il 6 Novembre

azn

