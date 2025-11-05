Video Pillole
Tg News – 5/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Anziano travolto e ucciso da furgone pirata a Milano
– Almasri arrestato a Tripoli per omicidio e torture
– Francia, grida Allah Akbar e investe 5 persone
– Bufere e valanghe in Nepal, dispersi ancora 7 italiani
– Mamdani sindaco di New York, sfida a Trump
– In Italia il 10% dei cyberattacchi mondiali
– Firmato il rogito, San Siro passa a Inter e Milan
– Trump bis, un anno dopo l’America si interroga e si divide
– Previsioni 3BMeteo per il 6 Novembre
azn
