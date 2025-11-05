Ultime News

5 Nov 2025 Maxi rissa sul treno: 5 nei guai,
di cui 4 minori. Ferito un 21enne
5 Nov 2025 Manca sostegno economico: salta
la rassegna "Il filo dei Burattini"
5 Nov 2025 Musicologia, al via la XII edizione
di "Dal locale al globale"
5 Nov 2025 "Un filo di seta 2": ecco gli
appuntamenti della rassegna
5 Nov 2025 Frasi omofobe, le vittime: "C'è
ancora paura della diversità"
Tg Sport – 5/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Non basta Vlahovic a una buona Juve, solo 1-1 con lo Sporting
– Il Napoli non sfonda il muro Eintracht, finisce 0-0
– Jasmine Paolini eliminata alle Wta Finals, fuori anche nel doppio
– La Virtus Bologna tira male, ma vince a Varese
– Sinner “Fiero di essere italiano, in Davis forti anche senza di me”
