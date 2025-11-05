Video Pillole
Tg Sport – 5/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Non basta Vlahovic a una buona Juve, solo 1-1 con lo Sporting
– Il Napoli non sfonda il muro Eintracht, finisce 0-0
– Jasmine Paolini eliminata alle Wta Finals, fuori anche nel doppio
– La Virtus Bologna tira male, ma vince a Varese
– Sinner “Fiero di essere italiano, in Davis forti anche senza di me”
azn
– Non basta Vlahovic a una buona Juve, solo 1-1 con lo Sporting
– Il Napoli non sfonda il muro Eintracht, finisce 0-0
– Jasmine Paolini eliminata alle Wta Finals, fuori anche nel doppio
– La Virtus Bologna tira male, ma vince a Varese
– Sinner “Fiero di essere italiano, in Davis forti anche senza di me”
azn
© Riproduzione riservata