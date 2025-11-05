Ripartono le iniziative dell’associazione Antani – Aps con la rassegna “Un Filo di Seta 2” realizzata con il contributo del Comune di Cremona, che si terrà presso il Cinema Teatro Filo per quattro venerdì tra novembre e dicembre con ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Si prosegue nel solco della passata rassegna offrendo al pubblico l’esperienza di una visione “oltre confine” con quattro titoli rappresentativi di una cinematografia emergente espressione di culture lontane:

L’ultima luna di settembre (Mongolia 2022) – 7 novembre 2025 ore 18.00

Il mio giardino persiano (Iran, Francia, Svezia, Germania 2024) – 14 novembre 2025 ore 18.00

Una viaggiatrice a Seoul (Corea del sud 2024) – 28 novembre 2025 ore 18.00

Last film show (India, Francia, Usa 2021) – 12 dicembre 2025 ore 18.00

Come sempre Antani ha a cuore l’inclusione: tutti i film della rassegna sono in versione originale e sottotitolati in italiano in modalità fruibile dagli amici di Ente Nazionale Sordi che già hanno aderito con entusiasmo alle precedenti iniziative.

