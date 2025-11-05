Ultime News

5 Nov 2025 Al Monteverdi presentazione
del libro di Paolo Feroldi
5 Nov 2025 ZLS in Finanziaria: "Il Comune
sia all’altezza dell'occasione"
5 Nov 2025 Società per gestione porto Cremona:
nuovo emendamento del Pd
5 Nov 2025 Redditi parlamentari cremonesi
Conferma: è Ancorotti il più ricco
5 Nov 2025 Agropolis, concerto del Paulli
in ricordo del dottor Romanini
Nazionali

Wta Finals, Errani e Paolini ko contro Mertens e Kudermetova: eliminate dal torneo

(Adnkronos) – Si chiude anzi tempo l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals di Riad (veloce indoor, montepremi 15,5 milioni di dollari), dove mancano l’approdo alla semifinale. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, cede con il punteggio di 6-3, 6-3 di fronte alla belga Elise Mertens e alla russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, nell’ultimo match del girone.  

 

