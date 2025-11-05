Nazionali
Wta Finals, Errani e Paolini ko contro Mertens e Kudermetova: eliminate dal torneo
(Adnkronos) – Si chiude anzi tempo l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals di Riad (veloce indoor, montepremi 15,5 milioni di dollari), dove mancano l’approdo alla semifinale. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, cede con il punteggio di 6-3, 6-3 di fronte alla belga Elise Mertens e alla russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, nell’ultimo match del girone.
Fonte www.adnkronos.com
