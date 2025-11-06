Ultime News

6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
6 Nov 2025 Via Buoso, cantiere mal gestito
L'affondo di Novità a Cremona
6 Nov 2025 Urban Data: più visitatori in centro
Ma nel pomeriggio la città si svuota
6 Nov 2025 Furti con esplosivo, scacco a banda
criminale: 6 arresti e un ricercato
6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
Nazionali

Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): “Servono risorse per continuare a innovare”

(Adnkronos) – “L’agricoltura 4.0 è stata una grande battaglia che ci ha permesso di aumentare la produttività e garantire la sicurezza alimentare del Paese. Grazie a questi investimenti siamo passati da 300 milioni a 2,3 miliardi di euro”. Lo ha ricordato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, intervenendo a Ecomondo 2025. 

“L’innovazione, quando è incentivata, esplode – ha sottolineato – ma oggi nella legge di bilancio sono previsti solo 2 milioni di euro per tutto il settore primario: una cifra troppo modesta. Servono risorse adeguate per continuare a innovare, perché sostenere l’agricoltura significa sostenere i consumatori”. Giansanti ha evidenziato che “il costo del carrello della spesa è aumentato del 30%, come certificato dalla Fao: per abbassarlo dobbiamo produrre di più e meglio, con strumenti tecnologici che rendano le aziende più efficienti e competitive.” 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...