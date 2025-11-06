Ultime News

6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle bodycam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
Al via il nuovo anno accademico di Universitas Mercatorum

ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento dedicato all’innovazione, alla creatività e alla formazione come leve strategiche per la competitività del sistema produttivo, in un contesto di trasformazioni globali: è stato inaugurato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’anno accademico di Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity. Nel corso della cerimonia, presieduta dal Rettore, Giovanni Cannata, è stata conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione Digitale e Marketing ad Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e imprenditrice della moda italiana.
