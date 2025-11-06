Al via il nuovo anno accademico di Universitas Mercatorum





ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento dedicato all’innovazione, alla creatività e alla formazione come leve strategiche per la competitività del sistema produttivo, in un contesto di trasformazioni globali: è stato inaugurato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’anno accademico di Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity. Nel corso della cerimonia, presieduta dal Rettore, Giovanni Cannata, è stata conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione Digitale e Marketing ad Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e imprenditrice della moda italiana.

