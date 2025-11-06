Ultime News

6 Nov 2025 Crescita e Valorizzazione
Il People Forum a Cremona
6 Nov 2025 Via Buoso, cantiere mal gestito
L'affondo di Novità a Cremona
6 Nov 2025 Urban Data: più visitatori in centro
Ma nel pomeriggio la città si svuota
6 Nov 2025 Furti con esplosivo, scacco a banda
criminale: 6 arresti e un ricercato
6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
Nazionali

Berrettini-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Metz. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta l’americano Learner Tien, numero 38 del ranking, nei quarti di finale dell’Atp 250 francese. Berrettini è reduce dalla vittoria negli ottavi del torneo contro l’australiano Vukic, sconfitto in due set proprio come il francese Halys all’esordio. Tien invece ha superato un altro transalpino Blanchet prima di battere il tunisino Echargui agli ottavi. 

 

La sfida tra Berrettini e Tien è in programma oggi, giovedì 11 novembre, intorno alle ore 18. Quello di Metz è il primo incontro in carriera tra i due tennisti. 

 

Berrettini-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...