6 Nov 2025 Morte Sarcone: imputazione coatta
per l'automobilista che lo investì
6 Nov 2025 Schianto sulla Paullese,
lunghe code verso Cremona
6 Nov 2025 Scontro tra due auto a Pescarolo,
quatto persone ferite
6 Nov 2025 Riga la macchina del collega
poliziotto: ripreso dalle dash cam
6 Nov 2025 Concorso letterario dedicato al
prof. Rescaglio, premiati vincitori
Blue economy, l’importanza dei cluster trans-mediterranei

(Adnkronos) – L’evento di Ecomondo 2025 ‘Blue Horizons: Trans-Mediterranean Cluster Collaboration for Innovation in Energy, Clean Tech and Bioeconomy’, in tre sessioni verticali, ha analizzato l’importanza dei cluster della blue economy per stimolare l’innovazione e potenziare il sistema scientifico e industriale dell’area mediterranea: dalla rilevanza delle politiche e priorità governative per la cooperazione transnazionale tra cluster, con strumenti come l’Ocean Pact e il Pact for the Mediterranean, al loro ruolo nella collaborazione tra mondo accademico e industria e come abilitatori delle applicazioni industriali e della competitività del mercato nella Blue Economy.  

Al convegno, presieduto da Giorgio Ricci Maccarini e Sara Tedesco di Cluster tecnologico nazionale Big e da Luca Marangoni di Cinea, sono intervenuti vari rappresentanti dei cluster del Mediterraneo.  

