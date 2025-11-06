Contratto scuola, Valditara “La Cgil è da sola, altri sindacati hanno firmato”

ROMA (ITALPRESS) – “Cgil è da sola” nell’opposizione al nuovo contratto Scuola. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione della Giornata nazionale degli Abiti Storici, al Museo delle Civiltà di Roma. “Hanno firmato gli altri sindacati – ha aggiunto -, quindi è stato un grande successo. Soprattutto perché non credo ci sia stato mai nessun governo a firmare ben due contratti e sia nelle condizioni di firmarne addirittura tre. In pochi anni tre contratti ravvicinati che danno un aumento medio di 416 euro al mese. Non riesco a trovarlo nella storia della scuola italiana di questi ultimi decenni”.

