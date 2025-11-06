Ultime News

6 Nov 2025 Rifiuti smaltiti come fertilizzanti
Denunciata impresa bresciana
6 Nov 2025 Aperto per musica, la collezione
di strumenti fra incontri e concerti
6 Nov 2025 Nel podcast di “24minuti” si
parla di intelligenza artificiale
6 Nov 2025 Partiti Open day e
micro stage a Cr.Forma
6 Nov 2025 Omaggio a Ugo Tognazzi in sala
Alabardieri per i 50 anni di Amici Miei
Video Pillole

Evasione fiscale e riciclaggio, a Caltanissetta sequestrati beni per mezzo mln

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di due soggetti indagati rispettivamente per reati tributari e riciclaggio. Le investigazioni, condotte dai militari del Gruppo di Gela, sono scaturite da un’approfondita analisi della contabilità di una società operante nel settore della meccanica generale, che ha evidenziato gravi irregolarità fiscali e contabili. Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che il legale rappresentante dell’impresa si è sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo così il reato di “omessa dichiarazione”.

tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...