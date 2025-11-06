Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Video Pillole

Ficili “Riparte produzione Maserati GranCabrio e GranTurismo a Modena”

MODENA (ITALPRESS) – “Una settimana dedicata alla ripartenza della produzione della GranCabrio e del GranTurismo qui a Modena. Momenti di grandissima emozione dove abbiamo coinvolto in primis tutti i nostri laboratori che fanno parte di questo rilancio e di questa ripartenza con queste due meravigliose vetture qui a Modena dove ci sono le radici di Maserati, per poi proseguire con il coinvolgimento della città di Modena ieri sera a teatro tutti insieme per presentare questa nuova vettura che si completa oggi anche attraverso la visita che andremo a fare al Museo Panini che rappresenta i nostri modelli classici che fanno parte della storia di Maserati. Quindi un bellissimo evento a testimoniare il fatto che l’azienda investe moltissimo nello sviluppo del prodotto e sulla produzione qui a Modena dove ci sono le nostre radici di Maserati” dice Santo Ficili, Maserati COO.

col/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
